Coronavirus : Handball-Bundesliga pausiert - Länderspiel abgesagt

Die Handball-Bundesliga setzt den Spielbetrieb aufgrund des Coronavirus bis mindestens Ende April aus.

Avatar_prignitzer von dpa

12. März 2020, 22:12 Uhr

Zudem wurde aus Sorge vor dem sich ausbreitenden Coronavirus auch das für diesen Freitag (18.00 Uhr) in Magdeburg geplante Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande abgesagt. Der niederländische Verband setzt auf Anweisung des Ministeriums für Gesundheit und Umwelt den gesamten Spielbetrieb und damit auch Aktivitäten der Nationalmannschaft aus, wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Donnerstagabend mitteilte. Damit fällt auch das Debüt des neuen Bundestrainers Alfred Gislason aus.

Auch das für den 4. und 5. April in Hamburg geplante Finalturnier um den DHB-Pokal soll auf einen späteren Termin im Sommer verschoben werden. Der Bundesliga-Spielbetrieb soll nach Möglichkeit ab dem 23. April wieder aufgenommen werden, die ausgefallenen Partien im Mai nachgeholt werden. Ob das für diesen Montag geplante außerordentliche Treffen der Clubs der ersten und zweiten Liga in Köln stattfindet, gilt als unwahrscheinlich.

Auch die Spiele der 2. Bundesliga werden vorerst ausgesetzt. Zuvor waren bereits die Spiele der 1. und 2. Bundesliga der Frauen an diesem Wochenende abgesagt worden, ohne dass bislang ein Nachholtermin feststeht. Darüber will der Vorstand in Absprache mit den Vereinen in der kommenden Woche entscheiden.