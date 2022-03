Weltverband PDC : Handverletzung: Darts-Star Price muss Pause einlegen

Weniger als eine Woche nach dem Verlust des Nummer-eins-Status muss der walisische Darts-Star Gerwyn Price eine verletzungsbedingte Pause einlegen.

„The Iceman” verzichtete wegen einer nicht näher benannten Handverletzung auf einen Start in der Premier League am Donnerstagabend in Brighton, wie der Weltverband PDC mitteilte. Auch beim Turnier in Hildesheim an diesem Wochenende wird Price nicht antreten. „Ich entschuldige mich bei allen, dies war nicht die einfachste Entscheidung”, schrieb Price. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.