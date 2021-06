Eastern Conference : Hawks starten mit Sieg gegen Bucks in Finals

Finals der Eastern Conference: Die Atlanta Hakws sind mit einem Auswärtssieg bei den Milwaukee Bucks gestartet. Trae Young machte im Spiel den großen Unterschied.

Milwaukee | Die Atlanta Hakws sind mit einem Auswärtssieg bei den Milwaukee Bucks in die Finals der Eastern Conference gestartet. Angeführt vom mit 48 Punkten überragenden Trae Young drehten die Hawks einen Rückstand in den letzten beiden Minuten noch und gewannen am Ende 116:113. „Wir kämpfen einfach bis zum Ende, egal wie es steht“, sagte Young beim TV-Sende...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.