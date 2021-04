Sommerspiele in Tokio : Heike Drechsler zu Olympischen Spielen: Japan schafft das

Tokio mit aller Macht durchziehen - wie es das IOC und viele Sportler wollen, die sich jahrelang darauf vorbereitet haben? Olympiasieger aus früheren Tagen wie Heike Drechsler oder Heide Ecker-Rosendahl sind da unterschiedlicher Meinung.

Shinjuku City | Die zweimalige Olympiasiegerin Heike Drechsler hat sich für die geplante Austragung der Olympischen Spiele in Tokio ausgesprochen und bringt den Gastgebern in der Pandemie großes Vertrauen entgegen. „Natürlich sollen die Spiele stattfinden. Ich kenne Japan: So gut, wie die dort organisiert sind, werden die nichts anbrennen lassen. Ich bin überzeugt...

