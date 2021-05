Weltumsegler : Herrmann startet beim Ocean Race und der Vendée Globe

Etwas mehr als drei Monate nach der Zieldurchfahrt bei seiner Vendée-Globe-Premiere hat der Hamburger Weltumsegler Boris Herrmann zwei neue Projekte angekündigt.

Hamburg | „Wir werden am The Ocean Race 2022/23 und an der Vendée Globe 2024/25 teilnehmen“, sagte der 39-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Wir sind sehr glücklich, dass wir solide aufgestellt in die Zukunft segeln und über Jahre planen können.“ Bei der Solo-Regatta Vendée Globe hatte Herrmann im Februar Platz fünf belegt. Beim Ocean Race besteht jede C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.