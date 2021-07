(Solo-)Frankreich-Rundfahrt : Hipster auf Sinnsuche: Mortons unglaubliches Tour-Abenteuer

Lachlan Morton wird von seiner Mannschaft nicht für die Tour de France nominiert. Doch der Australier startet auf eigene Faust eine Stunde nach dem Peloton - und ist fünf Tage vorher in Paris.

Paris | Zum Öffnen des Champagners reichte die Kraft noch. Müde und glücklich stand Lachlan Morton in der Morgendämmerung barfuß auf den Champs-Élysées in Paris und belohnte sich nach seiner herausragenden Leistung mit einem großen Schluck des französischen Edelgetränks. Der Radprofi war um 5.30 Uhr am Ziel einer unglaublichen Reise. Er hat die Tour de Fra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.