1:2 gegen 's-Hertogenbosch : Hockey-Damen des UHC Hamburg verpassen Champions-Cup-Sieg

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Deines 1 von 1

Im Finale des Turniers im niederländischen 's-Hertogenbosch unterlagen die Norddeutschen am Pfingstmontag den Gastgeberinnen des HC 's-Hertogenbosch mit 1:2 (1:1). Der Treffer von Eileen Hoffmann aus der 22. Minute war am Ende zu wenig für die UHC-Damen, die sich eine Woche nach der nationalen Titelverteidigung in Mannheim auch auf internationalem Bankett wieder stark präsentierten.

Am Pfingstsamstag hatten die Hanseatinnen in der Vorschlussrunde gegen AH&BC Amsterdam noch mit 3:1 im Penaltyschießen die Oberhand behalten. Nach regulärer Spielzeit hatte es 2:2 (0:0) gestanden. Dabei verhinderten Eileen Hoffmann (55.) und Celine Wilde (60.) mit ihren späten Toren die sich anbahnende Niederlage. Im Shootout siegten die «Uhlen» dann dank ihrer größeren Nervenstärke und ihres Rückhalts Yvonne Frank im Tor, die nur einmal zu überwinden war.

von dpa

erstellt am 05.Jun.2017 | 16:55 Uhr