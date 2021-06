Turnier in Amsterdam : Hockey-Herren bezwingen England und ziehen ins EM-Finale ein

Erstmals seit sechs Jahren haben Deutschlands Hockey-Herren wieder das Endspiel eines großes Turniers erreicht. Die DHB-Auswahl gewann in Amsterdam das Halbfinale gegen England.

Amstelveen | Die deutschen Hockey-Herren stehen erstmals seit 2015 wieder in einem EM-Endspiel. Die DHB-Auswahl gewann am Donnerstag in Amsterdam ihr Halbfinale gegen England mit 3:2 (3:1). „Wir haben es verdient, ich bin sehr stolz auf die Jungs“, sagte Torschütze Martin Zwicker, dessen Team nun am Samstag (12.30 Uhr) auf den Sieger der Begegnung Niederlande g...

