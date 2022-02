Pro-League-Viererserie : Hockey-Herren mit Kantersieg gegen Südafrika

Die deutschen Hockey-Herren sind bei ihrer Auswärts-Serie in der Pro League des Weltverbandes FIH weiter auf Erfolgskurs.

Einen Tag nach dem 3:2-Auftaktsieg über Frankreich feierte die Auswahl des neuen Bundestrainers André Henning in Potchefstroom gegen Gastgeber Südafrika einen 6:1 (1:1)-Kantersieg. Tom Grambusch, Mats Grambusch, Luis Gill, Thies Ole Prinz, Timm Herzbruch und Niklas Wellen (je 1) erzielten die Tore für die DHB-Mannschaft, die in den kommenden Tagen in P...

