Testspiel : Hockey-Herren siegen erneut gegen Frankreich

Zwei Tage nach dem 4:0-Erfolg im ersten Aufeinandertreffen setzte sich die Auswahl von Bundestrainer Stefan Kermas in Wohltorf bei Hamburg mit 3:1 (0:1) gegen die Franzosen durch. Marco Miltkau (36. Minute), Niklas Wellen (56.) und Lukas Windfeder (58.) erzielten die Tore für das DHB-Team, das derzeit einen Lehrgang vor dem Vier-Länder-Turnier in der kommenden Woche in der Hansestadt abhält. Die Franzosen waren durch Simon Martin Brisac in Führung gegangen.

«Das war ein interessantes Spiel, in dem wir uns lange schwer getan haben, obwohl wir in puncto Tempo und Spielkultur eigentlich besser waren als im ersten Spiel», sagte der Bundestrainer, dessen Mannschaft sich in der heißen Phase ihrer Vorbereitung auf die beiden Saison-Höhepunkte befindet. Mitte Juli findet in Johannesburg die World League mit gleichzeitiger WM-Qualifikation statt. Ende August steht im niederländischen Amstelveen die EM auf dem Programm.

Mitteilung DHB

von dpa

erstellt am 15.Jun.2017 | 14:53 Uhr