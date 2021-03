Snowboard-WM : Höflich souverän für Halfpipe-Finale qualifiziert

Snowboarder André Höflich hat sich bei den Weltmeisterschaften in den USA für das Finale in der Halfpipe qualifiziert.

Aspen | Dem 23 Jahre alten Berchtesgadener reichten in Aspen die 82,50 Punkte aus dem ersten Durchgang für Rang sechs. Benedikt Bockstaller (15.), Florian Lechner (22.) und Christoph Lechner (26.) verpassten die Top zehn dagegen und sind am Samstag bei der Medaillenentscheidung in den Rocky Mountains nicht dabei. Der dreimalige Weltmeister Scotty James aus Au...

