DOSB-Präsident : Hörmann: Tokio-Entscheidung „allerspätestens im April“

DOSB-Chef Alfons Hörmann erwartet eine Entscheidung über die Austragung der Sommerspiele in Tokio für „noch im März oder allerspätestens im Lauf des April“.

Frankfurt am Main | DOSB-Chef Alfons Hörmann erwartet eine Entscheidung über die Austragung der Sommerspiele in Tokio für „noch im März oder allerspätestens im Lauf des April“. Wie der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes in einem „Sportschau“-Podcast sagte, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.