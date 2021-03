Biathlon : Horn und Weidel kehren in Nove Mesto in Weltcup zurück

Philipp Horn (26) und Anna Weidel (24) kehren beim zweiten Teil des Biathlon-Weltcups im tschechischen Nove Mesto in die deutsche Mannschaft zurück.

Biathlon Nove Mesto | Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, ersetzt der Thüringer Horn bei den Männern Philipp Nawrath. Im Frauenteam ist die in Österreich geborene Weidel für Vanessa Voigt dabei. Nawrath und Voigt kämpfen in dieser Woche in Österreich jeweils noch um die Gesamtsiege im zweitklassigen IBU-Cup. „Wir möchten dort weitermachen, wo wir am vergangenen Wo...

