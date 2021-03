Springreiten : Hundertstelsekunde fehlt: Deußer reitet auf Platz zwei

Springreiter Daniel Deußer hat ganz knapp einen weiteren Sieg bei einer Turnierserie in den USA verpasst.

Wellington | Nur eine Hundertstelsekunde schneller als der deutsche Springreiter mit Killer Queen war in Wellington der Ägypter Abdel Said, der mit Bandit Savoie den Großen Preis gewann. Dritter wurde beim Höhepunkt des dritten Fünf-Sterne-Turniers im US-Bundesstaat Florida der Ire Cian O'Connor mit Kilkenny. Andre Thieme aus Plau am See kam nach einem Abwurf im e...

