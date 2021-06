Turnier 2018 in Russland : Infantino bei Putin: Gespräch über Auswirkungen der WM

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin getroffen und mit diesem in Moskau unter anderem über die Auswirkungen der WM 2018 in Russland auf den Fußball und dessen Stellenwert in der Gesellschaft gesprochen.

Sankt-Peterburg | Zudem sei bei dem Treffen im Kreml über Strategien zur Entwicklung des Sports und die Vorbereitungen für die WM 2022 in Katar gesprochen worden, teilte der Weltverband mit. „Russland ist eine sehr stolze Fußballnation und hat 2018 die Herzen vieler neuer Fans erobert“, wird Infantino in der Mitteilung der FIFA zitiert. Er danke „dem Präsidenten der...

