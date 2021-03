137. Generalversammlung : IOC-Chef Bach zu Olympia: „Werden Opfer bringen müssen“

Der zweite Tag der IOC-Generalversammlung steht im Zeichen von Olympia. Vor allem zu den verlegten Sommerspielen in Tokio sind weiter viele Fragen offen. IOC-Chef Bach verspricht Japan Unterstützung.

Lausanne | In der Frage der Zulassung von ausländischen Zuschauern für die Sommerspiele in Tokio will das IOC alle Entscheidungen der japanischen Gastgeber mittragen. „Wir stehen Seite an Seite mit unseren japanischen Partnern, ohne jede Einschränkung“, bekräftigte Präsident Thomas Bach auf der Generalversammlung des Internationalen Olympischen Komitees. Zule...

