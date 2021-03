137. Generalversammlung : IOC-Session stärkt Glaube an Tokio- und Peking-Spiele

Olympia in Tokio wird im Sommer stattfinden. Dieses Signal sendete die IOC-Session in die Welt des Sports. Über die Kritik an den Winterspielen 2022 verloren die Mitglieder keine Worte.

Lausanne | Die von der IOC-Session an den Weltsport und die Athleten adressierte Botschaft war unmissverständlich: Trotz Pandemie werden die Olympischen Spiele in Tokio am 23. Juli um 20.00 Uhr Ortszeit eröffnet. „Das wird ein herzbrechender Moment für Japan und die ganze Welt werden“, sagte Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. ...

