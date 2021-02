Grand Slam in Tel Aviv : Irans Ex-Judo-Weltmeister Mollaei kämpft in Israel

Der frühere Judo-Weltmeister Saeid Mollaei ist nach seiner Flucht aus dem Iran erstmals bei einem internationalen Turnier in Israel angetreten.

Lausanne | Der 29-Jährige, der nach seiner Flucht in Deutschland Asyl beantragt hatte, erreichte beim Grand Slam in Tel Aviv in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm das Halbfinale. Mollaei startet für die Mongolei, im Viertelfinale besiegte er den deutschen Weltran...

