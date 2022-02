NFL : Jacksonville Jaguars verpflichten Doug Pederson als neuen Cheftrainer

Die Jacksonville Jaguars haben einen neuen Cheftrainer gefunden. Wie das NFL-Team bekanntgab, wird Doug Pedersen die Jaguars fortan trainieren. Das Football-Team hatte sich vor eineinhalb Monaten von seinem bisherigen Headcoach Urban Meyer getrennt.

Pedersen war in dieser Saison nicht aktiv. Von 2016 bis 2020 trainierte der 54-Jährige die Philadelphia Eagles. Dabei führte er die Eagles 2018 zum Titel. „Ich hoffe, Doug Pedersen kann diese Magie in Jacksonville wiederholen”, erklärte Jaguars-Boss Shad Khan. „Seine Führungsqualitäten und seine Erfahrung als erfolgreicher Trainer in der NFL sind aber ...

