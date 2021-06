Sommerspiele in Tokio : Japan-Regierungsberater rät zu Olympia ohne Zuschauer

Der wichtigste Berater der japanischen Regierung in Sachen Coronavirus hat von Zuschauern bei den Olympischen Spielen in Tokio abgeraten.

Shinjuku City | Dies sei „wünschenswert“ und die effektivste Methode zur Reduzierung des Risikos, erklärte der Mediziner Shigeru Omi in einer Empfehlung an die Regierung und das Organisationskomitee. Japans Regierung wünscht sich jedoch heimische Fans auf den Tribünen. Anstieg durch Delta-Variante befürchtet Eine Entscheidung werde am Montag kommender Woche bei...

