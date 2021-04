FDP-Politikerin mit Aufruf : Jensen: Deutsche Spitzenpolitiker nicht zu Peking-Spielen

Oppositionspolitikerinnen aus dem Bundestag sprechen sich für ein Fernbleiben deutscher Spitzenpolitiker von den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking aus. Nach ihrer Ansicht könnte damit ein Zeichen gegen Menschenrechtsverletzungen in China gesetzt werden.

Lausanne | Angesichts der Menschenrechtsverletzungen in China hat die FDP-Politikerin Gyde Jensen deutsche Spitzenpolitiker zu einem Fernbleiben von den Olympischen Winterspiele in Peking aufgerufen. „Wer zu schwersten Menschenrechtsverletzungen, wie sie etwa in Xinjiang passieren, schweigt, der macht auch damit eine politische Aussage“, sagte die Vorsitzende...

