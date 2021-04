NFL-Star : Julian Edelman beendet Karriere als Football-Profi

Der dreimalige Super-Bowl-Champion Julian Edelman hat sein Karriereende in der NFL bekanntgegeben.

Foxborough | Der Mitspieler von Football-Profi Jakob Johnson bei den New England Patriots gewann die Meisterschaft in den Spielzeiten 2014, 2016 und 2018 und ist einer der prominentesten Ballempfänger der Liga. In den zwölf Jahren seiner Profi-Karriere spielte er für kein anderes Team. „Wegen einer Verletzung letztes Jahr mache ich meinen Rücktritt vom Football...

