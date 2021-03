Radsport : Kämna gewinnt fünfte Etappe der Katalonien-Rundfahrt

Nach einer beherzten Attacke hat Lennard Kämna seinen ersten Saisonsieg eingefahren.

Manresa | Der Radprofi vom Team Bora-Hansgrohe gewann die fünfte Etappe der Katalonien-Rundfahrt, nachdem er sich etwa sieben Kilometer vor dem Ziel in Manresa aus einer größeren Fluchtgruppe abgesetzt hatte. Der 24 Jahre alte Kämna, dessen mehr als 100 Kilometer lange Flucht am Donnerstag noch gescheitert war, spielt in der Gesamtwertung allerdings keine Ro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.