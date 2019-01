Vor WM-Halbfinale : Kanzlerin Merkel schickt Videobotschaft an DHB-Team

Wenige Stunden vor dem WM-Halbfinale gegen Norwegen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den deutschen Handballern eine aufmunternde Videobotschaft geschickt.

von dpa

25. Januar 2019, 14:15 Uhr

«Ich darf Ihnen sagen, nicht nur ich, sondern Millionen Menschen in Deutschland werden wie ein Mann und eine Frau hinter Ihnen stehen. Sie haben uns während all der Spiele verzückt mit Ihren schnellen Spielzügen, aber vor allen Dingen auch mit Ihrer Kraft und Ihrem Zusammenhalt, und das hat Sie weit gebracht», sagte Merkel am Freitag vor der Partie in Hamburg.

Sie glaube fest daran, dass der Einzug ins Endspiel gelinge, wenn die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop die in den bisherigen Spielen gezeigten Eigenschaften erneut abrufe. «Das wünsche ich Ihnen natürlich von Herzen und deshalb alles, alles Gute für heute Abend», sagte die Bundeskanzlerin. «Wir sind dabei!»

Bereits am Donnerstagabend hatte Merkel der DHB-Auswahl in einem Telefonat mit Bundestrainer Prokop viel Glück für das Halbfinale gewünscht. «Den Anruf und die guten Wünsche der Bundeskanzlerin empfinden wir als Kompliment für unsere gesamte Leistung in diesem Turnier und die Begeisterung, die wir den Menschen vermitteln», sagte Prokop.