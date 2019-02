FIS-Präsident : Kasper hat keinen Favoriten bei den Olympia-Bewerbern

Skiweltverbandspräsident und IOC-Mitglied Gian Franco Kasper hat bei den beiden verbliebenen Olympia-Bewerbern Stockholm und Mailand keinen Favoriten.

von dpa

15. Februar 2019, 07:53 Uhr

«Beide Orte haben sehr, sehr viel Erfahrung mit Weltcups in allen unseren Disziplinen. Was immer rauskommt, für uns ist es kein Problem», sagte der Schweizer in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Ski-WM in Are.

Beide Bewerbungen für die Winterspiele 2026 haben und hatten Schwierigkeiten, die notwendigen politischen Zusagen zu bekommen. Auf die Frage, wie groß die Gefahr sei, dass am Ende keiner von beiden die Olympischen Spiele ausrichten könne, antwortete Kasper: «Ich würde die Frage gerne beantworten. Wenn ich es denn wüsste. Die Gefahr besteht natürlich, ist aber nicht mehr ganz so groß.»