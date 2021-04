European Tour : Kaymer vor Schlussrunde bei Golf-Turnier in Österreich vorn

Golfprofi Martin Kaymer geht bei der Austrian Open gemeinsam mit dem Spanier Alejandro Canizares als Führender auf die Schlussrunde und darf auf seinen ersten Sieg seit fast sieben Jahren hoffen.

Moosbierbaum | Der 36-Jährige aus Mettmann spielte in Atzenbrugg eine gute 69er-Runde und setzte sich bei dem mit einer Million Euro dotierten Turnier der European Tour mit insgesamt 207 Schlägen mit an die Spitze des Leaderboards. Der zweimalige Majorsieger aus dem Rheinland und Canizares liegen vor dem letzten Tag im Diamond Country Club in der Nähe von Wien kn...

