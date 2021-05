Deutsche Meisterschaften : Kein Tokio-Start für Mannschafts-Olympiasieger Rothenberger

In der Dressur startet die erste Olympia-Sichtung bei den deutschen Meisterschaften in Balve ohne Mannschafts-Olympiasieger Sönke Rothenberger und sein Toppferd Cosmo.

Balve | Das Pferd sei „nicht fit genug“, sagte Bundestrainerin Monica Theodurescu. Damit komme Rothenberger, zuletzt auch Gewinner von Team-Gold bei EM und WM, weder für Tokio noch für die Europameisterschaft im September in Hagen bei Osnabrück in Frage. Die zweite Olympia-Sichtung der Dressur ist Ende Juni in Kronberg. Nach dem Grand Prix am ersten DM-Tag...

