Lauf in Istanbul : Kenianerin Chepngetich verbessert Weltrekord im Halbmarathon

Die Kenianerin Ruth Chepngetich hat einen Weltrekord über die Halbmarathon-Strecke aufgestellt.

Istanbul | Die Marathon-Weltmeisterin erreichte am Sonntag beim Straßenlauf in Istanbul nach 21,1 Kilometern in 1:04:02 Stunden das Ziel und blieb mit 29 Sekunden deutlich unter der bisherigen Bestmarke der Äthiopierin Ababel Yeshaneh Birhane. Hinter der 26-jährigen Chepngetich wurde die Äthiopierin Yalemzerf Yehualaw mit 1:04:40 Stunden Zweite und die Crossl...

