WTA-Turnier : Kerber erreicht Achtelfinale beim Masters in Indian Wells

Angelique Kerber hat beim Masters in Indian Wells das Achtelfinale erreicht. Die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste besiegte Darja Kassatkina am Sonntag 6:2, 6:1.

Wegen des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine wird die Russin als neutrale Spielerin geführt. „Ich bin sehr glücklich, in der nächsten Runde zu sein“, sagte Kerber. „Es war ein gutes Spiel von mir.“ Im Achtelfinale trifft Kerber nun erstmals in ihrer Karriere auf Iga Swiatek aus Polen. Die 20-Jährige ist die Nummer vier der Weltrangliste, Kerber s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.