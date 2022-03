Tennis : Kerber holt Premierensieg 2022 - Nun Duell mit Russin

Mehr als drei Monate muss Angelique Kerber auf den ersten Sieg in diesem Jahr warten. In Indian Wells gelingt ihr das nach einem harten Stück Arbeit. Nun kommt es zum Duell gegen eine Russin.

Sportlich weiß Angelique Kerber, was nach dem ersten Sieg in diesem Tennis-Jahr jetzt auf sie zukommt - emotional dagegen kann sie das vor dem Duell mit der Russin Daria Kasatkina nicht richtig einschätzen. „Ich versuche, das auf dem Platz abzuschalten, was nicht so einfach ist. Meine Großeltern kommen aus Polen, auch ich lebe in Polen, das ist alles s...

