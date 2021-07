Vorschau : Kerber und Zverev wollen ins Wimbledon-Achtelfinale

Nach dem Aus von Dominik Koepfer haben in Wimbledon nun noch Angelique Kerber und Alexander Zverev die Chance auf das Achtelfinale. Die Aufgaben in der dritten Runde erscheinen für beide deutsche Tennis-Stars machbar.

London | Eigentlich hätte es heute zum großen Showdown zwischen Angelique Kerber und Serena Williams kommen sollen. Doch das Duell zwischen beiden Ex-Siegerinnen, die sich schon in zwei Endspielen bei dem Rasen-Klassiker gegenüberstanden, platzte frühzeitig. Nach Kerber tritt auch Alexander Zverev zu seinem Drittrunden-Match in Wimbledon an, beide spielen n...

