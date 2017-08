EM-Rang drei als Ziel : Kermas lobt Moral der deutschen Hockey-Herren

vergrößern 1 von 1 Foto: Frank Uijlenbroek 1 von 1

«In Sachen Einstellung, Bereitschaft und Glauben an die eigenen Stärken hat diese Mannschaft einen großen Schritt nach vorne gemacht», sagte der Bundestrainer nach dem 0:2 im Penaltyschießen gegen den Olympia-Zweiten Belgien.

Beeindruckt hat den Coach vor allem die Tatsache, dass sein stark verjüngtes und recht unerfahrenes Team die im Kader nahezu zusammengebliebenen belgischen Silbermedaillen-Gewinner von Rio 2016 nah an der Niederlage hatte. Mehr als das Tor zum 2:2 (1:1)-Endstand durch Benedikt Fürk fiel in der regulären Spielzeit dann allerdings nicht. «Einzig die Penalty-Leistung war heute nicht gut», stellte Kermas angesichts der vier deutschen Fehlversuche zurecht fest.

So schieden die DHB-Herren ohne Niederlage aus dem EM-Titelrennen aus, das nun Belgien und Gastgeber Niederlande unter sich ausmachen. Im Spiel um Platz drei wollen sich DHB-Kapitän Martin Häner & Co. am Sonntag (13.30 Uhr) gegen England, das in der Vorrunde 4:3 besiegt wurde, schadlos halten. «Nach der starken Leistung gegen Belgien kann nur die Bronzemedaille unser Ziel sein», betonte Kermas.

26.Aug.2017