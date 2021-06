NBA-Superstar : Kevin Durant will bei Olympia für USA Basketball spielen

NBA-Superstar Kevin Durant will nach Informationen von US-Journalisten bei den Olympischen Spielen in Tokio für die Basketball-Nationalmannschaft der USA spielen.

New York | Das berichtete unter anderen das Online-Magazin „The Athletic“. Der 32 Jahre alte Durant war mit seinen Brooklyn Nets erst in Spiel sieben der Playoffs an den Milwaukee Bucks gescheitert und hatte dabei erneut eine überragende Leistung gezeigt. Berichten von US-Medien zufolge haben auch Bradley Beal von den Washington Wizards, Devin Booker von d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.