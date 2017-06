Bleibt beim THW : Kiels Nationaltorwart Wolff dementiert Wechselgerüchte

vergrößern 1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

«Natürlich sieht man mich da beim THW. Niemand hat jemals etwas anderes gesagt», sagte Wolff nach dem 29:22-Sieg der DHB-Auswahl in der EM-Qualifikation gegen die Schweiz in Bremen.

Eine vorzeitige Verlängerung des bis 2019 gültigen Vertrages von Wolff war zuletzt an den unterschiedlichen finanziellen Vorstellungen gescheitert. Der 26-Jährige hatte danach in mehreren Interviews Kritik an der Vereinsführung geübt, weshalb über einen möglichen Wechsel in der Sommerpause spekuliert worden war. «Was soll ich dazu sagen: Keiner konnte vermelden, dass ich nächste Saison woanders spiele als beim THW. Deshalb erübrigt sich jede Frage», sagte Wolff.

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 18:42 Uhr