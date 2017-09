Mehr-Belastung nimmt zu : Kiels Trainer Gislason fordert Champions-League-Reform

vergrößern 1 von 1 Foto: Ronny Hartmann 1 von 1

«Ich war immer ein Befürworter einer Elite-Liga. Meiner Meinung nach ist es für die Vereine überlebenswichtig, so eine Art NBA des Handballs zu machen», sagte Gislason in einem Interview der Fachzeitschrift «Handballwoche».

Die Reformpläne der Europäischen Handball-Föderation (EHF), die ab 2018 eine Elite-Liga mit zwölf Clubs im Meisterschaftsmodus mit anschließender K.o.-Phase plant, lehnt Gislason jedoch ab. «Die Belastung würde dadurch weiter zunehmen. Nach derzeitiger Planung kämen in der Elite-Liga sechs Spiele für uns hinzu», sagte der 58 Jahre alte Isländer.

Der deutsche Rekordmeister startet am Sonntag gegen das französische Spitzenteam Paris St. Germain in die Champions League, die seit einem Jahr in zwei Leistungsgruppen ausgespielt wird. In den starken Gruppen A und B - mit den deutschen Startern Kiel, Rhein-Neckar Löwen und SG Flensburg-Handewitt - befinden sich je acht Mannschaften, die jeweils zweimal gegeneinander spielen. Zudem gibt es die zweite Ebene mit je sechs Teams in den Gruppen C und D. Nach der Gruppenphase schließen sich die K.o.-Spiele ab dem Achtelfinale an.

