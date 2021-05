Schwimm-EM : Klenz über 200 Meter Schmetterling im Halbfinale

Schwimmer Ramon Klenz steht über 200 Meter Schmetterling im EM-Halbfinale.

Duna Arena | Der 22-Jährige belegte in Budapest im Vorlauf den 17. Platz. In 1:57,98 Minuten blieb der Berliner klar über seiner Saisonbestleistung von 1:56,64 Minuten, die er bei der Olympia-Qualifikation in Berlin vor einem Monat erreicht hatte. Dass der 17. Platz reicht, liegt an drei vor ihm platzierten Polen, von denen aber nur zwei im Halbfinale starten k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.