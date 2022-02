RB Leipzig : Klostermann: Das alte Fußballgefühl kehrt Stück weit zurück

RB Leipzigs Fußball-Nationalspieler Lukas Klostermann rechnet mit einem zusätzlichen Schub im Bundesliga-Duell mit dem 1. FC Köln durch die zugelassenen maximal 15.000 Fans.

„Das ist für uns ist das eine super Nachricht, dass nochmal Fans ins Stadion dürfen“, sagte der Abwehrspieler des sächsischen Clubs am Dienstag in einer Medienrunde. „Das gibt schon so ein Stück weit das in Anführung alte Fußballgefühl wieder zurück. Ich bin auch überzeigt, dass es uns noch mal so einen kleinen zusätzlichen Pusch geben wird“, sagte Klo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.