WTA-Turnier : Knappe Niederlage für Petkovic bei Phillip Island Trophy

Andrea Petkovic ist bei der Phillip Island Trophy nach hartem Kampf bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Melbourne | Die 33 Jahre alte Darmstädterin verlor in Melbourne gegen die Russin Anna Blinkowa mit 6:4, 6:7 (3:7), 4:6. Dabei vergab Petkovic im zweiten Satz beim Stand von 5:4 sogar zwei Matchbälle. Am Ende musste sich die Fed-Cup-Spielerin gegen die in der Ran...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.