French-Open-Sieger : Knieprobleme: Doppel-Ass Mies sagt für Australian Open ab

Doppel-French-Open-Sieger Andreas Mies kann wegen Knieproblemen nicht am derzeit laufenden ATP Cup und an den am Montag beginnenden Australian Open teilnehmen.

Melbourne | Der 30 Jahre alte Kölner muss wegen Knieproblemen passen, wie der Deutsche Tennis Bund mitteilte. Mies hatte schon beim Auftaktspiel des ATP Cups gegen Kanada, das Deutschland 2:1 gewann, pausiert. Für ihn spielte Jan-Lennard Struff an der Seite von ...

