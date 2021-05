Sorge vor Eis und Schnee : Königsetappe des Giro d'Italia wird verkürzt

Die Königsetappe des 104.

Cortina d’Ampezzo | Giro d'Italia ist wegen schlechten Wetters verkürzt worden. Wie die Organisatoren mitteilten, wurden der Passo Fedaia sowie mit dem 2239 Meter hohen Passo Pordoi der höchste Punkt der diesjährigen Rundfahrt kurzfristig gestrichen. Am Start der Etappe herrschte strömender Regen. Es bestand die Sorge, dass dies in großer Höhe in Schneefall und Eis au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.