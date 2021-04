Nummer 54 im ATP-Ranking : Koepfer möchte nach Tokio: Olympia „wäre ein Traum“

Tennis-Profi Dominik Koepfer würde trotz der Corona-Einschränkungen liebend gerne bei den Olympischen Spielen in Tokio aufschlagen.

München | „Es wäre ein Traum, dort mitzuspielen“, sagte der 27 Jahre alte Schwarzwälder nach seinem Achtelfinal-Aus beim ATP-Sandplatzturnier in München: „Wenn Olympia stattfindet, bin ich dabei und würde mich freuen.“ Der Weltranglisten-54. sieht für sich gute Chancen, für die Sommerspiele nominiert zu werden. Sein Ziel in diesem Jahr sei es, in der Weltran...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.