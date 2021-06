Eishockey-Nationalmannschaft : „Komplexe abgelegt“: DEB-Team sieht sich in der Weltspitze

Klappt die Etablierung in der Eishockey-Weltspitze nun? Spieler und Trainer sind nach dem nur knapp verpassten WM-Finale zuversichtlich. Doch es drohen Gefahren. Strukturell stehen wichtige Monate bevor.

München | Deutschlands Eishockey fühlt sich trotz der bitteren Enttäuschung zum WM-Abschluss endgültig in der Weltspitze angekommen. Müde von einer letzten Party-Nacht in Riga im Mannschaftskreis, aber entsprechend stolz landeten die Nationalspieler an verschiedenen Flughäfen in Deutschland und schworen sich, künftig öfter nach Medaillen zu greifen. DEB-T...

