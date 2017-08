Handball Champions League : Kracherspiele für THW Kiel und Rhein-Neckar Löwen

Die Mannheimer erwarten zum Auftakt der Gruppe A am 17. September den spanischen Topclub FC Barcelona, die Kieler empfangen in der Gruppe B am gleichen Tag den Vorjahresfinalisten Paris St. Germain mit DHB-Kapitän Uwe Gensheimer. Dies geht aus von der Europäischen Handball-Föderation (EHF) veröffentlichten Spielplan hervor.

Bereits am 16. September bestreitet Vizemeister SG Flensburg-Handewitt sein erstes Gruppenspiel gegen den dänischen Titelträger Aalborg Handbold. Das erste Gruppenduell der Bundesliga-Erzrivalen aus dem Norden in der Gruppe B steigt am 14. Oktober in Kiel. Das Rückspiel in Flensburg findet zwischen dem 29. November und 3. Dezember statt.

Die Sieger der Gruppen A und B qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die jeweils Zweit- bis Sechstplatzierten der acht Teams pro Gruppe erreichen das Achtelfinale, das durch zwei Mannschaften aus den Gruppen C und D aufgefüllt wird.

Spielplan auf EHF-Homepage

von dpa

erstellt am 08.Aug.2017 | 16:33 Uhr