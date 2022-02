Ehemaliger VfB-Stürmer : Kuranyi kritisiert Stuttgarter Kader: „Auf den Tisch hauen“

Der ehemalige Nationalspieler Kevin Kuranyi sorgt sich um den abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart, für den er zwischen 2001 und 2005 auflief.

Der frühere Stürmer kritisierte in einem Sky-Interview die Zusammenstellung des Kaders: „In dieser Mannschaft fehlt die Achse von erfahrenen Spielern, die den Weg zeigen, die auf den Tisch hauen und auch lauter werden auf dem Platz.“ Er habe in seiner Zeit beim VfB mit Marcelo Bordon, Zvonimir Soldo und Krassimir Balakow Routiniers an seiner Seite geha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.