Als Fünfte nach Hause : Laboureur/Sude verpassen Halbfinale bei Beach-WM

Das deutsche Nationalteam aus Stuttgart und Friedrichshafen verlor im Viertelfinale gegen die Kanadierinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes mit 0:2 (15:21, 16:21) und muss sich mit Rang fünf und 18 000 Dollar Preisgeld zufrieden geben.

Der Kampf um die Medaillen findet damit ohne das schwäbische Duo statt, das gegen die große kanadische Blockerin Pavan (1,96 Meter) und die variabel spielende Humana-Paredes keine erfolgreiche Strategie fand. Vor allem die erfahrene Sude konnte nicht an ihre Leistung aus den vorangegangenen fünf Siegen ohne Satzverlust anknüpfen.

Für die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst gibt es dagegen am Abend im Halbfinale auf der Donauinsel eine Neuauflage des olympischen Semifinals vor einem Jahr in Rio de Janeiro. An der Copacabana hatten die Hamburgerinnen gegen das brasilianische Spitzenduo Larissa und Talita gewonnen. «Wir wollen das wiederholen», sagte Blockerin Walkenhorst.

von dpa

erstellt am 04.Aug.2017 | 14:03 Uhr