EM-Botschafter : Lahm sieht DFB für Endrundenvergabe gut gerüstet

EM-Botschafter Philipp Lahm sieht den Deutschen Fußball-Bund für die Vergabe der Endrunde 2024 gut gerüstet. «Ich bin überzeugt, dass wir eine Top-Bewerbung abgegeben haben», sagte der Weltmeister von 2014 beim Internationalen Fußball-Kongress in Frankfurt.

von dpa

04. September 2018, 16:48 Uhr

«Ob es am Ende reicht, werden wir sehen.» Die Entscheidung fällt das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am 27. September. Im Falle des Zuschlags soll Lahm Chef des Organisationskomitees werden. «Ich habe 30 Jahre Erfahrung in Sachen Fußball. Die will ich einbringen», sagte der 34-Jährige. «Momentan denke ich aber nur bis zum 27. September und nicht darüber hinaus.»