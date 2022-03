Ski nordisch : Langlauf-Olympiasiegerin Johaug kündigt Karriereende an

Wenige Wochen nach ihrem dreifachen Olympiasieg in Peking hat die norwegische Skilangläuferin Therese Johaug das Ende ihrer Profikarriere nach dieser Saison angekündigt.

Vor dem Rennen über 30 Kilometer am Holmenkollen an diesem Samstag ließ die 33-Jährige auf Instagram Revue passieren, wie sie auf den Tag genau vor elf Jahren am selben Ort und über dieselbe Distanz ihren ersten WM-Sieg als Profisportlerin im Einzel eingefahren habe. In vielerlei Hinsicht fühle es sich so an, als wenn sich ein Kreis schließe. „Eigentli...

