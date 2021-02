Rhein-Ruhr-Region : Laschet: Bewerbung für Olympia 2032 in entscheidender Phase

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) rechnet damit, dass die Rhein-Ruhr-Region bald offizieller Bewerber Deutschlands für die Olympischen Spiele 2032 werden kann.

Düsseldorf | Der Beteiligungsprozess gehe jetzt „in die entscheidende Phase“, sagte Laschet am Dienstag vor Journalisten in Düsseldorf. „Es gibt seit langer Zeit wieder die Chance auf eine deutsche Bewerbung.“ Am 26. Februar werde er die Oberbürgermeister der beteil...

