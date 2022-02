Olympische Winterspiele : Laura Nolte führt im Zweierbob nach Auftakt vor Jamanka

Die deutschen Frauen sind im olympischen Zweierbob-Wettbewerb stark gestartet.

Nach dem Dreifacherfolg der Männer im Sliding Centre Yanqing lag die Winterbergerin Laura Nolte mit Anschieberin Deborah Levi aus Potsdam nach dem ersten Lauf in Führung. Nolte leistete sich in der 1615 Meter langen Bahn mehrere Patzer, hat aber dank Bahnrekord in 1:01,04 Sekunden 0,06 Sekunden Vorsprung vor Mariama Jamanka. Die Zweierbob-Olympiasieger...

