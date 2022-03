Formel 1 : Leclerc macht Ferrari „happy“ - Verstappen-Desaster

Was für ein Auftakt in die Formel-1-Saison. Red Bull erlebt einen späten Komplett-Ausfall. Ferrari triumphiert - und wie: Der erste Sieg und der erste Doppelerfolg nach rund zweieinhalb Frustjahren.

Dem verzweifelten Weltmeister Max Verstappen ging bei seinem Wüsten-Desaster der Sprit aus, Charles Leclerc warf sich nach seinem Ferrari-Bravourstück in Bahrain in die Arme seiner Crew. Mit einem Doppelerfolg durch den Monegassen und Carlos Sainz aus Spanien hat die Scuderia für einen verheißungsvollen Auftakt in die lange Formel-1-Saison gesorgt. Lau...

